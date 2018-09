Duas pessoas ficaram feridas após se envolverem em agressão com vias de fato em Concórdia. Os fatos ocorreram na madrugada deste domingo, dia nove, em Concórdia. Ambos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros Voluntários e a Polícia Militar também foi chamada.

A primeira ocorrência foi na rua 29 de Juho, no bairro Flamenguinho. Na ocasião, um homem embriagado foi agredido com diversos socos e pontapés na região da cabeça. As circunstâncias não foram informadas.



O segundo caso foi em uma boate, às margens da BR 153, onde outro homem foi agredido por pelo menos outras três pessoas. As duas vítimas foram conduzidas para o Hospital São Francisco de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).