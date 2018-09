A perícia identificou na madrugada deste sábado (8) as duas vítimas fatais do acidente ocorrido na noite de ontem (7) na ERS 135, entre Coxilha e Sertão. Trata-se do Moacir Moras, de 62 anos, e da Lourdes Teresinha Pissolatto, ambos moradores de Marau e proprietários do ônibus. O veículo era dirigido por um motorista contratado pelos proprietários, que estavam ao lado dele.

A colisão ocorreu por volta das 23h30, em frente ao posto Asa Branca, quando o ônibus, da empresa MS de Marau, que retornava de uma viagem ao Paraguai, bateu na traseira de uma carreta Bitrem de Erechim, carregada de milho.

Com a colisão, as duas vítimas fatais morreram na hora e outras 14 pessoas ficaram feridas. Uma força-tarefa foi montada com o apoio de ambulâncias de toda a região, inclusive Passo Fundo, além da Brigada Militar e Bombeiros.

As vítimas sofreram ferimentos, mas ninguém em estado grave. Eles foram conduzidos para os hospitais São Vicente e da Cidade. O ônibus levava 29 passageiros, todos de Marau. O tacógrafo, que marca a velocidade no momento do fato, foi recolhido para perícia dos dois veículos. Na carreta, viajava uma família, que não se feriu.

