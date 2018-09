Uma motocicleta foi furtada em Concórdia nas últimas horas. O fato foi percebido no começo da madrugada desta sexta-feira, dia sete, pelo proprietário. A moto, uma Honda NXR, placa de Viadutos-RS, estava estacionada na rua Victor Sopelsa, no Parque de Exposições. Conforme o proprietário do veículo, ele havia deixado a moto no local e foi trabalhar e quando retornou por volta da 0h10 não achou mais o veículo. Não se sabe ao certo a hora que a moto foi levada do local. Um Boletim de Ocorrência foi confeccionado na Central de Polícia Civil.