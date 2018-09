Na manhã desta sexta-feira, 31 de agosto, as equipes da Casan, do Consórcio Trix-Infracom e do Projeto Socioambiental receberam aproximadamente 100 alunos do Ensino Fundamental no canteiro de obras da Estação de Tratamento de Esgoto. O objetivo da visitação foi esclarecer como vai se dar o funcionamento do Sistema de Esgotamento Sanitário que está em implantação em Concórdia.

A atividade foi realizada com os alunos de 6ª série da Escola Básica Municipal Waldemar Pfeiffer (Bairro Industriários) e com os alunos da 6ª e 8ª série da Escola Básica Municipal da Nações (Bairro das Nações). Os estudantes receberam explicações a respeito de cada etapa do tratamento de esgoto enquanto puderam observar in loco a estrutura onde todo o processo é realizado, desde a coleta até o retorno da água limpa para os efluentes.

De acordo com a professora Maura Bacin, a visitação é um oportunidade de contextualizar na prática aquilo que os alunos estão aprendendo em sala de aula. "Aqui eles puderam ter uma noção da quantidade de resíduos que são gerados pela população e a importância do tratamento de esgoto para diminuir o impacto no meio ambiente e na saúde das pessoas em geral", pontuou a professora.

Relisson Jardim de Jesus, estudando do 6º ano, contou que está estudando sobre saneamento básico nas aulas de Ciências. "Não fazia ideia de que era assim que funcionava o tratamento de esgoto, foi muito legal poder conhecer um pouco mais", afirmou.

As atividades foram organizadas através do Projeto Socioambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário de Concórdia. A assistente social do Projeto, Débora Ruviaro, destaca que além de orientar as crianças, o objetivo é que elas também possam levar essas informações até os pais e outros adultos.

(Fonte: Rhayana Cordeiro/Ascom/SES)