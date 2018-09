Todos os municípios do Alto Uruguai Catarinense estão entre as 233 cidades de Santa Catarina que terão eleições híbridas nesse ano de 2018. A informação foi confirmada na tarde da quinta-feira, dia seis, pela Justiça Eleitoral.



Conforme a Justiça Eleitoral, a eleição híbrida é o processo onde o eleitor pode votar na urna eletrônica pelo processo de identificação tradicional e pela biometria, que é a novidade.



Ainda de acordo com o TRE, nos municípios em que a eleição é híbrida, no total, são 1.056.498 eleitores cadastrados biometricamente. Já nas cidades em que as eleições são 100% por meio de identificação biométrica, os eleitores somam 2.159.866.



O eleitor que vota via processo biométrico pode escolher no dia do pleito se prefere levar apenas um documento de identificação com foto ou se prefere baixar o e-Título, aplicativo da Justiça Eleitoral disponível para download para aparelhos com sistema Android e IOS, que pode ser utilizado como documento para votação.