Emoção, reencontros, dança, alegria e exaltação. No sábado (01), cerca de 4 mil pessoas passaram pela festa de 60 anos de Os Montanari, no Parque Vila Germânica, em Blumenau. Público, fãs, músicos, familiares e amigos comemoraram as seis décadas da banda ao som de Vox 3, D’Fiebes, Cavalinho, Nova Alegria, Champagne, Tropical Band, Hausmusikanten, Dany e Rafa e Os Velhos Camaradas. Às 23h30min, após um vídeo-documentário histórico, os integrantes de Os Montanari entraram de Kombi na pista do Setor 1, acompanhados pelo coro musical do público. Logo em seguida ocorreu o tão esperado sorteio do veículo que foi completamente reformado, conforme o utilizado pelos irmãos Bruno e Oswaldo Montanari nos primeiros anos de atividade do grupo, em 1958. Quem levou a Kombi de Os Montanari, avaliada em 85 mil reais, foi o morador de Concórdia/SC, o caminhoneiro Juarez Machado. A Kombi será entregue a Machado nesta sexta-feira (7), às 18h30, no Parque de Exposições Senador Atílio Xavier Fontana, em Concórdia. “O telefone tocou de madrugada com o vídeo do sorteio sendo compartilhado nas redes sociais da nossa família. Foi um alvoroço só. O pai está viajando e ligou feliz da vida. Ele é apaixonado pelo Os Montanari, nos churrascos da família sempre liga a mini-kombi para tocar os sucessos da banda”, diz emocionada Jussara Machado, filha de Juarez.



“Estamos muito agradecidos pelo sucesso da festa. Nossa! Veio gente de todo lugar do Brasil, e o público e os fãs de Blumenau nos acolheram muito bem, como sempre. Cerca de 2,5 mil mini-kombis, que traziam o cupom para o sorteio foram vendidas. Vamos continuar vendendo o miniveículo para os fãs e colecionadores por meio da nossa fanpage com prazo de entrega de até 60 dias”, diz Beto Montanari, filho de Bruno Montanari, um dos fundadores da banda.



Boneca Kerbfest



Os Montanari recriaram uma cena de Kerbfest de 1958, onde, com uma engenharia de decoração, fez descer as guirlandas, que continham 20 bonecas, até a altura da pista. 17 delas foram leiloadas, arrecadando R$ 1.900,00, que serão doados à Casa São Simeão, de Blumenau. A boneca Kerbfest é típica nos bailes no Sul do país. Elas normalmente ficam penduradas no centro do salão de festas e a meia-noite são leiloadas e vendidas por um determinado grupo ou pessoa, que se dirige ao centro do salão onde a boneca escolhida se encontra e a arremata.



Os Montanari



A banda estreou oficialmente em 3 de setembro de 1958, em uma apresentação na Rádio Rural, na cidade de Concórdia, em Santa Catarina. Um anseio de Bruno Montanari, que foi abraçado pelo irmão Oswaldo. Ao lado dos irmãos estavam os músicos Fridolino Kiekov, Arthur Tessmann, Erwino Vatzlawick, Urbano Bloss e Werno Falk. Junto, enfrentaram as dificuldades iniciais e receberam o incentivo de amigos e apreciadores de sua música. Não tardou para que a banda prosperasse, tornando-se referência e presença obrigatória nas Kerbs (Festas Típicas Alemãs), no interior da região de Concórdia. Em 1977, a orquestra se mudou para Blumenau, região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Dez anos depois, o comando de Os Montanari passou para os filhos e demais músicos. Atualmente, a banda toca em várias regiões do Brasil, e também em vários países da América do Sul. No repertório, canções típicas de tradição alemã, variando conforme o baile ou a festa típica de cada região. Em setembro de 2018, Os Montanari completam 60 anos de atividade e têm em sua discografia mais de 30 CDs gravados. Acompanhe as notícias e as novidades pelo www.facebook.com/bandaosmontanari - www.instagram.com/osmontanari e www.montanari.com.br.

(Fonte: Nane Pereira/Especial)