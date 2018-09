Na Usina Hidrelétrica Machadinho das oito comportas, duas estão abertas. A necessidade de abertura deu-se em função das chuvas dos últimos dias e no momento as comportas estão com tendência de redução de vazão do vertimento. A afluência está em recessão e as comportas estão sendo fechadas conforme necessário, buscando os níveis meta estabelecidos pelo Operador Nacional do Sistema – ONS. Nesta quinta-feira às 15h o reservatório de Machadinho estava 98,24% da sua capacidade de armazenamento. O ingresso de água e a liberação era igual: 1.976 metros cúbicos de água/segundo. A Usina Hidrelétrica Machadinho fica entre os municípios de Maximiliano de Almeida (RS) e Piratuba (SC). Ela tem capacidade máxima de gerar até 1.140 MW (megawatts).

(Fonte: Camila Freitas/Ascom/UHE Machadinho)