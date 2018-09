Sintrial não descarta levar para justiça negociação com a Lactallis

O Sintrial não descarta levar para a Justiça a negociação para aumento salarial dos trabalhadores da empresa Lactallis, em Santo Antônio. Uma greve da categoria também poderá ser considerada. A informação consta em publicação feita pela entidade nas redes sociais após uma parte dos trabalhadores rejeitarem a oferta de aumento salarial da categoria. No último dia quatro, através de votação secreta, cerca de 70% dos trabalhadores optaram em não aceitar a oferta da companhia.



A empresa ofereceu reajuste de 1,69%, retroativo a maio; pisos reajustados pelo mesmo índice; quinquênio de quatro benefícios de 3% com teto de R$ 1.850,76; antecipação de férias na licença maternidade podendo chegar a 180 dias; horas extras de 65% e 120% na hora dobrada; quatro vale mercado de R$ 165,33 e mais oito vales de R$ 175,00, sendo R$ 165 de empresa e R$ 10,00 do trabalhador; rescisões de contrato no sindicato; somente para associados e renovação das demais clausulas.