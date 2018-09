Representantes da Sicredi, Copérdia, Cooper Amauc e do Sindicato de Produtores Rurais de Concórdia assinaram, na manhã desta quinta-feira, dia 06, três “Convênios Agro”, para beneficiar produtores rurais associados nas instituições. Os documentos foram oficializados na agência da Sicredi de Concórdia, na Rua Dr. Maruri. O objetivo é oferecer crédito rural aos agricultores com uma taxa de juro menor. Eles poderão financiar até R$100 mil com prazo de 48 meses para pagar. A taxa de juro vai partir de 1.4 ao mês.

O presidente da Sicredi Norte RS SC, Adelar Parmeggiani, explica que os associados à cooperativa de crédito, que também são associados às instituições parceiras neste convênio, é que poderão usufruir do benefício. “A ideia é oportunizar que os associados possam acessar estas linhas e crédito e desenvolver seus negócios com mais facilidade. Já temos estas operações com outras entidades, como CDL, por exemplo, e estamos ampliando”, comenta. “A gente acompanha a situação atual do país e procura se ajustar à política de juros. É nossa obrigação criar linhas específicas que atendam as necessidades dos associados”, destaca.

Para solicitar o crédito o associado precisa apresentar na agência, uma declaração de uma das três entidades parceiras, que comprove que ele integra a instituição. A Sicredi faz uma análise de crédito e se for aprovada, o financiamento é encaminhado. “A gente acredita que crédito é desenvolvimento e desta forma subsidiamos um juro mais barato para permitir que o pequeno produtor possa investir em melhorias nas propriedades ou pagar despesas”, detalha o gerente de desenvolvimento de negócios da Sicredi, Patrick Zick. “Também estamos beneficiando e fomentando as entidades parceiras, pois somente os associados destas instituições têm essa oportunidade”, reforça.