Aquaplanagem é apontada como principal fator do acidente que matou o empresário Aristeu Pimentel, em Concórdia. A conclusão deve constar em laudo que está sendo feito pela Polícia Rodoviária Federal de Concórdia. A velocidade acima do limite permitido para o local também está sendo considerado neste levantamento.



Conforme informações já apuradas pela Rádio Aliança, a vítima dirigia uma Hillux SW, placas de Concórdia. A saída de pista, seguida de colisão em árvore, aconteceu na noite do domingo, dia dois, na BR 153, próximo do Posto da Coopercarga. Pimentel estava na companhia da esposa, Erotilde Pimentel, que se feriu. O motorista teve morte instantânea. Chovia no momento do fato.