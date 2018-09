Mulher de iniciais L.S de 75 anos foi atropelada na manhã desta quinta-feira, dia seis, na Rua Marechal Deodoro em frente ao Sindicato dos Comerciários de Concórdia. Ela sofreu escoriações no corpo e apresentava um ferimento na face causado com o impacto no pára-brisa de um veículo Focus, com placas de Concórdia.

Bombeiros Voluntários e Samu atenderam a ocorrência e a vítima foi conduzida para o pronto-socorro do Hospital São Francisco.

A Polícia Militar esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.