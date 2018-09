Acidente aconteceu no início da noite da quarta-feira, dia cinco.

Um capotamento de veículo foi registrado nas últimas horas em Itá. O acidente, que teve somente danos materiais, foi na SC 155 na entrada da Linha Passo do Uvá, em Itá. Envolveu um Citrôen C3, placas de Seara. O veículo saiu da pista e capotou na altura do KM 125 da rodovia, no começo da noite da quarta-feira, dia cinco.



Conforme a Polícia Militar Rodoviária, o motorista, de 30 anos, escapou ileso deste acidente.