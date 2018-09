O Hospital São Francisco (HSF) e o Plano São Camilo anunciaram em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 6 de setembro, que vão investir mais de R$ 50 milhões em reformas e ampliações na unidade de Concórdia. As obras vão iniciar em outubro deste ano e a previsão é executá-las no período de 2018 a 2024.

O diretor do HSF, Claudemir Andrig, apresentou o plano de ampliação que projeta uma área física superior a 51 mil m2. As prioridades são a ampliação de leitos, que passará de 206 para 319, e novos espaços para UTI Neonatal e UTI Adulto. Além disso, Concórdia terá novos serviços em Oncologia, Medicina Nuclear e Banco de Leite. “Teremos condições de oferecer um atendimento melhor, com mais conforto e novas tecnologias”, destaca o diretor.

No mês de outubro vai iniciar a construção de primeira etapa, que prevê a edificação de duas novas torres. Uma delas terá 11 andares e a outra sete. A IACC, empresa de Concórdia, será a responsável pela execução desta etapa do projeto. O investimento vai ser de R$ 20 milhões e a previsão é que fique pronto em abril de 2020.

Outra alteração prevista é a mudança do Pronto-Socorro, que ficará concentrado na Rua Getúlio Vargas, com duas unidades. O projeto completo também prevê uma ampla área para estacionamento de veículos.