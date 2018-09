A solenidade oficial de abertura da FEMIX 2018 – AINDA MAIOR aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 5, no Palco Alternativo no Parque de Exposições em Concórdia.

Autoridades, expositores, patrocinadores, convidados e imprensa acompanharam o protocolo de abertura do evento que é uma realização da CDL Concórdia com o importante apoio da Prefeitura Municipal e encerra no domingo, dia 9, com entrada gratuita todos os dias.

A FEMIX conhecida por ser uma Feira de Grandes Negócios é uma das maiores Multissetoriais dos últimos três anos no Alto Uruguai Catarinense e para surpreender em todas as edições novidades. Nesta ênfase para os shows através da Lei de Incentivo à Cultura, Parque de Diversões, nova área de alimentação, ampliação do projeto da Vila FEMIX e dos setores como de confecção, calçados, acessórios e beleza sem contar no Pavilhão da Construção Civil e Imobiliário e estande CDL Concórdia para promover relacionamento com visitantes e expositores.

O coordenador geral da FEMIX 2018, Heldemar Maciel, juntamente com o prefeito da cidade, Rogério Pacheco, desejaram boas-vindas aos convidados. “Uma noite de festa e orgulho em estar mais uma vez a frente de um projeto grandioso como da FEMIX. É um sonho começarmos a feira com uma noite incrível como essa com tantos visitantes. Quero agradecer os membros da CCO e os colaboradores que trabalharam muito para a realização da feira”.

Para o prefeito uma grata satisfação participar de um projeto tão grandioso como a FEMIX 2018 que traz no slogan à vontade de fazer acontecer e tornar a feira ainda maior em todos os sentidos. “A CDL Concórdia mais uma vez está de parabéns pela iniciativa. É uma honra estarmos juntos nesse projeto apoiando inclusive financeiramente. Parabéns aos organizadores e em especial aos expositores. O Parque está lindo e já é uma grande festa”.

O vice-presidente de serviços da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL /SC), Gilberto João Badalotti, também esteve prestigiando a ocasião e no seu pronunciamento destacou o trabalho desenvolvido pela entidade concordiense em benefício da classe empresarial e lojista. “Estamos honrados em fazer parte desse momento tão especial para o Oeste catarinense. A CDL Concórdia é uma das entidades com maior destaque no Estado que, com primazia, eleva, diariamente, a força, a singularidade e a pluralidade de nosso varejo com suas ações, produtos e soluções disponibilizados aos associados. Ao chegarmos a mais uma edição da FEMIX, vemos que a CDL Concórdia encontrou ao longo dos anos uma forma muito sábia de elevar o comércio local e de ajudar Concórdia a se tornar conhecida também como sede de uma das principais feiras Multissetoriais de Santa Catarina”.

O evento que chega neste ano em sua 11ª edição e contempla diferentes setores da economia como: móveis, imóveis, decoração, artigos para o lar, eletrodomésticos eletrônicos, arquitetura, engenharia, design, construção civil, imobiliário, equipamentos, informática, confecção, calçados, acessórios, beleza, educação, veículos leves, motocicletas e pesados, jardinagem, ornamentação, gastronomia, lazer e entretenimento promete deixar Concórdia em evidência até o término da feira.

Até no domingo, dia 9, serão diversas atividades para atrair o público que promete chegar de diferentes regiões do Estado. A expectativa da Comissão Central organizadora (CCO), é de que circulem pelo Parque mais de 50 mil pessoas. Em volume de negócios a projeções é de chegar próximos a R$5 milhões.

Após a solenidade o público formado por mais de 8 mil pessoas acompanhou o Show Nacional especial de 25 anos da Família Lima. No palco cultura, educação e música em uma apresentação incrível que ficará marcada na história. O show faz parte do Projeto de Lei de Incentivo à Cultura com o Patrocínio das seguintes empresas: Caitá Supermercados; Engie; Da Magrinha; Gelnex; Grupo Pegoraro; Pittol Calçados; Lojas Benoit; Madec Indústria de Máquinas; MR Indústria Gráfica; Roda Brasil; Seta Engenharia; Lojas Benoit.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)