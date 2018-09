A Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Sebrae/SC e os eixos estratégicos concluíram o Plano de Desenvolvimento Econômico (PEDEM) para fomentar a economia local. A entrega do documento ocorrerá nesta quinta-feira (06), às 19 horas, na FEMIX, no estande do Sebrae, no Parque de Exposições.



O PEDEM foi elaborado com base nos eixos agroalimentar, tecnologia da informação e comunicação, têxtil e confecção, eletrometalmecânico e comércio e serviços, apontados como prioritários para o município de Concórdia.



Segundo o prefeito Rogério Pacheco, o Plano identificou as principais ações e problemas a serem solucionados para impulsionar o crescimento econômico do município. “Trata-se da definição prática de quais iniciativas devem ser desenvolvidas para acelerar o desenvolvimento. Como a meta de nossa gestão é fomentar e desenvolver a economia, a iniciativa está diretamente ligada com a proposta de trabalho de nosso governo e representa uma ferramenta fundamental para o êxito nesta área”.



Cidade Empreendedora



O PEDEM é uma das ações que integra o Programa Cidade Empreendedora desenvolvido pela Prefeitura e Sebrae/SC com o objetivo de promover a transformação local com a implantação de políticas de desenvolvimento. Em Concórdia, a solução teve início no segundo semestre de 2017 e, após levantamento de oportunidades e entrega do “Concórdia em Números”, várias ações foram colocadas em prática.



Além do PEDEM, entre os destaques até o momento estão capacitações de Agentes de Desenvolvimento Local (AD) para que deem suporte aos trabalhos de forma adequada, capacitação dos profissionais da área de compras, consultorias mensais para adequações e melhorias na implementação da Lei Geral, Programa de Educação Empreendedora nas escolas da rede de ensino municipal, ações na Sala do Empreendedor, entre outras.

(Fonte: MB Comunicação)