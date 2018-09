O SESI Concórdia fechou uma parceria com a Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia com a finalidade de fazer o bem para quem faz o bem para toda a comunidade. O objetivo é oferecer um atendimento completo aos bombeiros na área de Educação Alimentar. O primeiro encontro foi realizado na noite de terça-feira, dia 04. Segundo a diretora do SESI (Regional de Concórdia), Rosane Kunen, por três meses alguns profissionais prestarão atendimentos à corporação com psicóloga, nutricionista e orientador de atividade física, que farão o acompanhamento dos bombeiros para melhorar seus hábitos alimentados.



Conforme Rosane, durante esses três meses diversos encontros serão realizados. As atividades serão desenvolvidas com 25 bombeiros, indicados pela corporação. Um cardápio personalizado será elaborado durante esse período de atendimento. O objetivo é transmitir aos participantes o quanto é importante cuidar da saúde, adotando práticas saudáveis de vida. “Estamos muito felizes pela parceria. Queremos agradecer a toda a corporação, que preocupada com a saúde dos profissionais nos procuraram para que desenvolvêssemos essas atividades”, assinala Rosane.

Para o vice-presidente da FIESC, para a região do Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça, a parceria com os bombeiros é uma forma de auxiliar a corporação, que vem desenvolvendo um trabalho eficiente à comunidade. “O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia é um orgulho para a região. A corporação é formada por profissionais comprometidos com a sociedade, que cumprem rigorosamente com a missão de salvar vidas. Ficamos plenamente satisfeitos com o fechamento dessa parceria”, destaca Mendonça.

A Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia é composta de 23 empregados, sendo 19 na função de bombeiro. A equipe de voluntários é composta de 60 membros, destes, 11 compõem a diretoria e os demais são bombeiros voluntários que atuam nos finais de semana, feriados e em dias de semana quando liberados pelas suas empresas para compor equipes de plantão.

(Fonte: PG Comunicação)