O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Cataria marcou para a tarde desta quinta-feira, dia seis, a Sessão Plenária para julgamento de recursos que pedem condenação da chapa Pacheco e Massocco, vencedora do último pleito eleitoral em Concórdia, por possíveis crimes eleitorais, relativos as eleições de 2016. Os processos foram ingressados em segunda instância, um deles é do Ministério Público Eleitoral e o outro foi movido pelo Partido Social Cristão de Concórdia, César Techio, Partido Socialismo e Liberdade de Concórdia e Partido Comunista do Brasil.



Os recorrentes pedem a reversão de decisão de primeira instância, que absolveu Pacheco e Massocco de envolvimento nos possíveis crimes de captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico, em que pode ter havido compra de voto por combustível nas eleições de 2016, cujo esquema teria sido realizado por pessoas que têm relações com o vice-prefeito Edilson Massocco, através de um grupo de aplicativo de celular.



No Tribunal Regional Eleitoral, a relatora desses processos, que correm de forma conjunta, é da juíza Luisa Hickel Gamba.