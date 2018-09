A Administração Municipal de Concórdia entregou nesta quarta-feira, 5 de setembro, a ordem de serviço para iniciar a elaboração do novo projeto do muro de contenção na Rua Senador Attilio Fontana. A empresa FGS Engenharia, de Porto Alegre, terá prazo de dois meses para entregar o trabalho.

A construção da terceira pista na Rua Senador Attilio Fontana iniciou ainda em agosto de 2015. O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, diz que a revisão desta etapa do projeto é fundamental para dar segurança ao andamento da obra. “O projeto anterior não tinha a estrutura adequada e isso poderia causar prejuízos ao erário público e também acidentes”, afirma.

O projeto inicial previa o uso de gabiões (pedras com arame) para a construção do muro próximo à BRF, mas as condições do terreno exigiram outra solução de engenharia. Por causa disso, foi licitado um novo projeto que irá custar quase R$ 100 mil à Prefeitura de Concórdia.

Depois de entregue este trabalho da FGS Engenharia, a próxima fase será encaminhar a licitação para dar continuidade à construção da terceira pista na subida ao bairro Santa Cruz. Ainda não há uma data definida para isso. Rogério Pacheco diz que a mudança de projeto poderá elevar os custos da etapa de contenção em até R$ 2 milhões. “Já estamos ajustados com essa questão do recurso e queremos ver essa obra pronta o mais rápido possível”, pontua o prefeito.

Detalhes da obra

A revitalização da Rua Senador Attilio Fontana, na subida ao bairro Santa Cruz, terá 2,7 mil metros de extensão, com três pistas. O investimento inicial era superior a R$ 5 milhões. Com a revisão do projeto, poderá haver um incremento de mais R$ 2 milhões, passando de R$ 7 milhões de investimento totais.