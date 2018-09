Um acidente de trânsito envolvendo duas caminhonetes foi registrado em Concórdia por volta das 11h desta quarta-feira, 5 de setembro. O fato ocorreu em frente à Veroneze Casa das Baterias.

Segundo as informações apuradas no local, as duas caminhonetes, com placas de Concórdia, estavam subindo pela via, sentido Centro / Parque de Exposições. O trânsito estava lento e um dos veículos bateu fortemente na traseira do outro. A caminhonete preta que foi atingida pela pancada saiu da pista e derrubou o portão e parte de um muro de uma empresa que fica do outro lado da via.

Os Bombeiros Voluntários e a equipe do Samu fizeram o atendimento a uma mulher que estava em uma das caminhonetes. Ela teve ferimentos leves e ficou bastante assustada. A Polícia Militar fez orientações de trânsito que ficou lento, e levantou informações sobre o acidente.