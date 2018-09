ACF vence amistoso contra Seara e agora foca no JASC

Nesta terça-feira (04) a equipe adulta da ACF disputou seu último amistoso antes da estreia no JASC 2018, e venceu por 4 a 0 a equipe de Seara no ginásio Carecão, os gols foram marcados por João, Mayco, Tainan e Xilau.



A equipe faz seu último treino em solo concordiense nesta quarta-feira (05) na quadra do distrito de Planalto, e no início da tarde desta quinta-feira (06) viaja para Caçador onde será disputado o JASC. A estreia concordiense no futsal será já na sexta-feira (07) às 14h45min contra a equipe de Siderópolis. Para a disputa da competição a ACF convocou 3 novos atletas, e são eles, Mayco, Ademar e Eduardo.



(Foto: Ricardo Artifon/ACF)