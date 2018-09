Membros dos Núcleos da Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) estiveram reunidos na noite de terça-feira, dia 04, no auditório da Unimed. Segundo a diretora dos Núcleos, Luciane Baseggio, foi uma oportunidade para discutir sobre a importância do Projeto Empreender, que envolve os Núcleos Empresariais.

Num segundo momento, os nucleados traçaram algumas ações que serão desenvolvidas de forma coletiva. Além disso, foram levantados os problemas que os Núcleos enfrentam e as possíveis soluções que podem ser buscadas.

Conforme Luciane, a ideia foi reunir três ou quatro representantes de cada Núcleo. O encontro teve uma participação expressiva dos nucleados e também contou com a presença do presidente da Associação Empresarial de Concórdia (ACIC), Márcio Zanatta, e do consultor da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC), Osvaldo Mota.

A reunião também possibilitou a troca de experiências entre os membros dos Núcleos. Os participantes tiveram a oportunidade de fazer uma rápida apresentação, relatando o que esperavam no encontro que estava iniciando.

Os Núcleos Empresariais garantem aos empresários o acesso à capacitação e consultoria gerencial e técnica a custos menores. Além disso, os empresários têm a possibilidade de realização de compras e vendas em conjunto, participação em feiras, missões empresariais e eventos com maior regularidade e menor custo, acesso e ampliação de mercados, realização de marketing de rede, aprimoramento tecnológico de processos, melhoria no relacionamento entre as empresas, ganhos de qualidade, produtividade e competitividade. A organização das empresas, através dos Núcleos, fortalece os mais diferentes segmentos.

A ACIC conta com os seguintes Núcleos: Núcleo dos Moveleiros, Núcleo dos CFCs, Núcleo da Mulher Empresária, Núcleo Jovem Empresário, Núcleo de Informática, Núcleo COMEX (Comércio Exterior), Núcleo Gestão pela Excelência e o Núcleo das Imobiliárias.

(Fonte: PG Comunicação )