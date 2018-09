A Polícia Rodoviária Federal inicia a partir da zero hora desta 5ª feira dia 06/09, em todo o Brasil, a Operação Independência 2018. A mobilização termina dia 09 de setembro, às 23h59min. Serão quatro dias com aumento relevante de fluxo de veículos, fator que pode contribuir para a ocorrência de acidentes nas rodovias federais.

O objetivo principal da operação é prevenir condutas que aumentam o risco de ocorrências graves ou que agravem as lesões das vítimas, como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças).

Para reforçar a fiscalização nas rodovias federais em Santa Catarina, 14 policiais rodoviários federais lotados nos estados do Pará, Tocantins, Ceará e Distrito Federal já estão em nosso estado. Eles atuarão na BR 470 no Vale do Itajaí, trecho onde constantemente acontecem acidentes graves e que passa por obras de duplicação entre as cidades de Indaial e Navegantes. Outros grupos policiais, como de motociclistas e de operações especiais devem reforçar o efetivo em diferentes regiões do estado.

Em 2017, o feriado da Independência caiu em uma quinta-feira, resultando em um dia a mais de operação (cinco no total). Neste período, foram registrados 161 acidentes, com 178 feridos e 02 mortes no local do acidente.

A PRF recomenda cautela e paciência ao motorista, principalmente na saída do feriadão, quinta-feira entre 14 e 22 horas, bem como no retorno, domingo, entre 16 e 22 horas. Além disso, o órgão destaca outras condutas que podem evitar acidentes: respeitar a sinalização, em especial as de limites de velocidade; fazer revisões periódicas do veículo e conferir o funcionamento dos equipamentos obrigatórios; planejar a viagem e evitar dirigir com pressa, cansado ou com sono; manter uma distância mínima de segurança em relação aos demais veículos; em caso de chuva, redobrar os cuidados e reduzir a velocidade.

A PRF também faz um alerta aos motoristas profissionais: como acontece em todos os feriados prolongados, para aumentar a fluidez do trânsito e diminuir o risco de acidentes nas rodovias federais de pista simples, haverá restrição de tráfego para combinações de veículos de carga (CVC), caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões-cegonha e aqueles que precisam de Autorização Especial para Trânsito nos seguintes dias e horários:

06/09/2018 quinta-feira 16:00 às 22:00

07/09/2018 sexta-feira 06:00 às 12:00

09/09/2018 domingo 16:00 às 22:00

(Fonte: Nucom/PRF)