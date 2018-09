A partir desta quarta-feira, 5 de setembro, Concórdia começa a respirar a Femix 2018. A programação inicia na noite de hoje e segue até o próximo domingo, 9 de setembro, no Parque de Exposições. Os portões estarão abertos a partir das 18h e a solenidade oficial está marcada para as 18h30, no palco alternativo.

A atração principal da noite será o show com a Família, sem a cobrança de ingressos. Os músicos vão festejar os 20 anos de carreira em Concórdia a partir das 20h30.

Durante os cinco dias de evento deverão passar pelo Parque de Exposições de Concórdia mais de 150 mil pessoas. A expectativa é superar os R$ 5 milhões em negócios.

Rádio Aliança presente na Femix

A Rádio Aliança também irá marcar presença na Femix com a equipe de comunicadores e com uma cobertura jornalística especial. A emissora terá um estúdio no Parque de Exposições e alguns programas serão transmitidos ao vivo da Femix.

No sábado, a partir das 18h, a Aliança irá comandar a programação artística no Palco Alternativo. Toda a comunidade está convidada para assistir às apresentações da Banda Nova Alegria, Wellington e Júnior e a dupla Thomaz e Camargo, gratuitamente.

Confira a programação completa da Femix

Quarta-feira, 5 de setembro

- 18h: Abertura dos portões – entrada gratuita

- 18h30: Solenidade oficial de abertura – palco alternativo

- 20h30: Show nacional com a Família Lima, gratuito, palco alternativo

- 21h: Abertura da Vila Femix

- 22h: Fechamento dos portões

Quinta-feira, 6 de setembro

- 14h: Abertura dos portões, com entrada gratuita

- 16h: Sessão de negócios Sebrae no Espaço Multiuso

- 19h: Rádios 96 FM e Rural AM – palco alternativo

- 22h: Fechamento dos portões

- 22h: Tchê Chaleira e Diego Strada (entrada gratuita na pista) – Centro de Eventos

Sexta-feira, 7 de setembro, feriado

- 10h: Abertura dos portões, com entrada gratuita

- 15h: Show infantil – Pocket Show Musical, Turma do Mickey, Patrulha Canina, Masha e o Urso – palco alternativo

- 17h: João Gustavo e Leonardo – palco alternativo

- 22h: Fechamento dos Portões

-22h: Show Nacional com Marcos e Belutti / Roger e Gustavo (entrada gratuita na pista) – Centro de Eventos

Sábado, 8 de setembro

- 10h: Abertura dos portões, com entrada gratuita

- 14h às 16h: Apresentações de Dança SESC Concórdia – no palco Alternativo

- 18h: Rádio Aliança AM – Wellington e Júnior, Banda Nova Alegria e Thomaz e Camargo

- 19h: Apresentação do Quarteto de Vozes de Alto Bela Vista – Vila Femix

- 20h: Fred e Flávio – palco alternativo

- 22h: Espetáculo circense Universo Casuo – Centro de Eventos – Ingresso solidário de R$ 5,00 em prol da Apae Concórdia

Domingo, 9 de setembro

- 10h: Abertura dos portões, com entrada gratuita

- 14h: Show de encerramento – Banda Portal do Sul – palco alternativo

- 16h30: Coletiva de imprensa

- 17h: Fechamento dos portões