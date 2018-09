Conhecida como uma feira de grandes negócios à FEMIX 2018 começa oficialmente no final da tarde desta quarta-feira, dia 5, em Concórdia no Oeste catarinense. O evento que acontece no Parque de Exposições e segue até no domingo, dia 9, é uma realização da CDL Concórdia com o apoio da Prefeitura Municipal.

A expectativa de público para este ano, segundo a organização do evento, é que a festa receba entre 40 e 50 mil pessoas nos cinco dias de programação. Em relação ao volume de negócios deve gerar entre R$4 a R$5 milhões em negócios diretos e indiretos para as mais de 150 empresas expositoras.

Em paralelo à festa acontecem diferentes eventos como o Show Nacional da Família Lima, Show com Marcos e Belutti, Show Infantil, espetáculo circense com a trupe Universo Casuo, Show de encerramento com a Banda Portal do Sul, apresentações de dança em parceria com o Sesc, programação variada através das rádios da cidade todas as noites no palco alternativo, Sessão de Negócios por meio de uma parceria com o Sebrae Santa Catarina, assim como a presença do Robozão que deve encantar o público e em particular as crianças.

A edição de 2018 conta ainda com o patrocínio direto das seguintes empresas: Sicoob Transcredi e Vida Mais Colchões. Apoio Institucional: Sebrae Santa Catarina, Senac Concórdia e Machadinho Termas Park Hotel. Provedor Oficial de Internet: NHNET Telecom – Montadora Oficial: Clóvis Produções Montadora – Segurança e Limpeza Oficial: Inviosat. Patrocínios do Projeto de Lei de Incentivo à Cultura: Caitá Supermercados; Engie; Da Magrinha; Gelnex; Grupo Pegoraro; Pittol Calçados; Lojas Benoit; Madec Indústria de Máquinas; MR Indústria Gráfica; Roda Brasil; Seta Engenharia; Lojas Benoit.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)