Organização do evento anunciou gratuidade nesta terça-feira, dia quatro.

O que era bom ficou ainda melhor. Após atingir todos os objetivos de número de expositores e patrocinadores a FEMIX 2018 tem um presente para Concórdia e região o Show do Tchê Chaleira na quinta-feira, dia 6, véspera de feriado será PISTA GRATUITO.

Mas as novidades não param por aí o Show Nacional com uma das duplas mais queridas do Brasil o Marcos e Belutti especial 10 anos de carreira será PISTA também GRATUITO.

Não precisa apresentar nada só chegar, entrar e curtir os dois shows. Cadeiras Vip e Mesas para o Marcos e Belutti serão comercializados normalmente.

Quem já adquiriu ingresso Pista para o Tchê Chaleira e Marcos e Belutti pode usar o mesmo como consumação ou retirar no ponto de venda.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)