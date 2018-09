A equipe do Perondi A foi condenada por escalação irregular de atleta e perdeu três pontos no Campeonato Municipal do Interior de Futebol Sete. A sentença foi proferida nesta semana durante Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar da competição, órgão vinculado ao Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina.



A infração ocorreu na partida diante do Linha Carneiro, ocorrido no dia 11 de agosto. Com isso, o os pontos do jogo foram atribuídos ao Linha Carneiro.