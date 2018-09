Abertura oficial do evento acontece no dia cinco.

O Parque de Exposições de Concórdia recebe nesta terça-feira, dia 4, os últimos ajustes antes da Abertura Oficial da FEMIX 2018 que acontece amanhã, dia 5, a partir das 18h30min no Palco Alternativo com Show Nacional com a Família Lima especial 25 anos de carreira.

Para deixar tudo 100% muito trabalho nos diferentes pontos do Parque. Com a conclusão da montagem dos estandes ainda no domingo foco agora na organização dos expositores, como decoração e disposição dos produtos que serão oferecidos nos cinco dias de Feira.

Na lista das novidades a criação do Pavilhão da Construção Civil e Imobiliário que com 600m² deverá abrigar oito empresas do ramo e uma televisão a Gen TV de Chapecó. “A feira criada em 1999 nasceu com a finalidade de valorizar as empresas da construção civil e ao longo das edições foi ganhando força com o incremento de outras, sendo necessário em 2012 a mudança de local do pavilhão Cinquentenário para o Parque”, explica o coordenador geral da feira, Heldemar Maciel.

Os trabalhos na Vila FEMIX por exemplo estes começaram a ganhar forma ainda no início de agosto por se tratar de uma obra grandiosa que promete apresentar as inovações em arquitetura, decoração, design e construção. A Vila é composta por 11 ambientes internos e três externos.

Para deixar o Parque mais bonito para receber os milhares de visitantes e expositores nos próximos dias, diversas melhorias foram realizadas pela Prefeitura de Concórdia como troca do piso do Ginásio Tancredão, melhorias na iluminação e manutenção geral. “Sem o apoio da Prefeitura muitas coisas não seriam possíveis a FEMIX já é uma feira marcada no calendário do município e o Poder Público faz parte desta história. A assinatura de convênio também fortaleceu a parceria e impulsionou a Feira em diferentes aspectos”, destaca Maciel.

A Feira de Grandes Negócios acontece de 5 a 9 de setembro no Parque de Exposições em Concórdia com entrada gratuita. Acompanhe a nossa página no Facebook @femixconcordia e todas as informações neste site Link – FEMIX.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)