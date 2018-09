A Secretaria de Agricultura de Peritiba iniciou o recolhimento de lixo reciclável nas comunidades do interior nesta terça-feira, dia 04, e seguirá nas próximas semanas. O caminhão passou pelas comunidades de Cruz e Souza, 37 Passos, São Miguel, Vila Nova e Linha Gaúcha. As próximas coletas estão previstas para os dias 10, 17 e 24 de setembro.

Estão sendo recolhidos somente os materiais de metal, vidro, papel e plástico, que estejam acondicionados em bolsas amarradas. Outra orientação é que os materiais de vidro estejam separados dos demais lixos. Se chover no dia programado para o recolhimento, o serviço será realizado no dia seguinte.

Programação: No dia 10, o caminhão vai passar por parte de Cruz e Souza, Caravágio, Arroio do Meio, e Alto São Pedro. No dia 17, a coleta será feita em Maria Goretti, Linha Luciano, Barra do Luciano e Barra do São Pedro. No dia 24 a equipe de coleta vai passar por Lageado Mirim, Linha Formiga, Linha Borhausen, e Linha das Palmeiras.