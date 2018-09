Permanece internado na UTI do Hospital São Francisco de Concórdia, o motorista do veículo Gol, que colidiu contra uma carreta no começo da manhã da segunda-feira, dia três, na BR 153. Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, Rodrigo Flávio Rauber, 38 anos, foi socorrido com trauma torácico e traumatismo craniano.



Conforme laudo preliminar da Polícia Rodoviária Federal, velocidade incompatível e pista escorregadia são as principais suspeitas do acidente.



A colisão ocorreu nas proximidades do trevo de acesso a SC 390 (trevo da Embrapa) e envolveu um Gol de Concórdia e uma carreta de Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul.

(Com informações do repórter André Krüger)