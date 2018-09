Nesta terça-feira (04) a equipe adulta da ACF entrará em quadra para seu último amistoso antes da estreia no JASC 2018, às 19h a equipe concordiense enfrenta a equipe de Seara no Ginásio Canecão, em Seara.

A comissão técnica da ACF vem trabalhando a diversas semanas na preparação da equipe para o JASC, que será disputado em Caçador, e para verificar como a equipe se comporta em quadra nesta reta final de preparação foi possível a realização do amistoso contra a equipe de Seara, a qual também disputará a competição estadual a partir desta sexta-feira (07).

O primeiro adversário na competição será a equipe de Siderópolis na sexta-feira (07) às 14h45min no ginásio do SESI, já no sábado às 19h45min no ginásio da UNIARP o adversário será a própria equipe de Seara, e para finalizar a etapa classificatória no domingo a ACF enfrenta a equipe de Videira às 15h15min no ginásio do Sesi.

A equipe concordiense é bicampeã do JASC, com títulos conquistados em 2015 e 2017, últimas edições disputadas.

A ACF em 2018 tem o patrocínio master da Prefeitura Municipal de Concórdia, FMEC, Passarela Supermercados, Sicredi, Unimed, Oral Sin, Pão de Alho Texano, Viero Móveis, Apti Alimentos, Tirol, Clanel Uniformes e Umbro. Também são patrocinadores IACC Tecnologia em Construção, Rações Bolly, Aquafast Produtos de Higiene e Limpeza, Rolpar Parafusos e Rolamentos, Varela Outdoor e Gráfica Nova Print.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)