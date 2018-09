Na próxima sexta-feira (7), o goleiro de handebol Rangel da Rosa fará sua estreia no Campeonato Espanhol 2018/19. O atleta, natural de Seara (SC), irá defender as cores do Bidasoa Irun diante do Helvetia Anaitasuna. Sua equipe vai começar a competição bastante motivada, pois no último final de semana conquistou o Torneio Internacional de Egia.

"A intenção é ficar melhor do que na temporada passada, quando acabamos em décimo. Temos a missão de ficar entre os oito e somar o maior número de pontos possível. O projeto do clube é bom", declarou Rangel.

O goleiro também falou a respeito da estreia: "Vai ser um jogo bem complicado. A gente espera um adversário bem difícil, que está sempre lutando para ficar entre os primeiros colocados. Por jogarmos em casa, temos que ganhar os dois pontos, que vão ser muito importantes".

Rangel tem 22 anos e já jogou pelas seleções brasileiras juvenil, júnior e principal. Em fevereiro deste ano, após uma passagem pela Romênia, ele retornou à Espanha, onde já havia atuado pelo Villa de Aranda em 2015/16.

(Fonte: Projeto Atleta)