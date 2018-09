A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e contra o Sarampo, que tinha previsão de encerramento no dia 31 de agosto, estabeleceu como meta a cobertura de 95% do público alvo. Entretanto, grandes municípios catarinenses não haviam alcançado o índice e, por recomendação do Ministério da Saúde, realizaram um segundo “Dia D” para a vacinação que ocorreu no último sábado.



Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, o município de Concórdia, que já havia atingido 93% do público alvo – quando da oficialização da prorrogação da campanha -, também distribuiu as doses das vacinas no último fim de semana e assim, ultrapassou o índice estabelecido pela campanha. Foram aplicadas 3.783 doses, enquanto a população estimada era de 3.497. O percentual foi de 108,18% de cobertura.



A campanha é uma estratégia de combate ao Sarampo, que no país apresenta surtos nos estados de Roraima e Amazonas. Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, desde 2016 no Brasil foram confirmados 1.428 casos da doença com a ocorrência de oito óbitos em crianças até cinco anos. Como a transmissão da doença está ocorrendo há mais de 90 dias no território brasileiro, coloca em risco toda a região das Américas, podendo perder a Certificação da Eliminação do Sarampo.

