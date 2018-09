Um caminhão foi arrastado pela água na tarde desta segunda-feira (03) em Presidente Castello Branco. O fato ocorreu por volta das 15h próximo ao centro. Segundo as informações, o veículo fazia a travessia de uma ponte feita de tubos no Rio Bonito quando saiu do trilho e acabou arrastado pela correnteza.

No caminhão estavam duas pessoas. Ambos conseguiram sair da cabine e amarrar o veículo, carregado de insumos agrícolas, a árvores na margem do rio. Uma escavadeira hidráulica da prefeitura precisou ser acionada para fazer a retirada do caminhão que fazia entrega para uma cooperativa da região.

O Rio Bonito faz limite com a comunidade de São Brás, interior de Concórdia e está com seu nível elevado devido à chuva dos últimos dias. A ponte, segundo moradores, é baixa e quando o rio sobe fica prejudicado o tráfego no local. Os ocupantes do caminhão estão bem e relataram que não imaginavam que passariam por tamanho apuro como esse.

Fonte: Michel Teixeira