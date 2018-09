Os 16 municípios do Alto Uruguai Catarinense mostram situações diferenciadas nos números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que foram divulgados nesta segunda-feira, 3 de setembro. Enquanto apenas dois municípios não atingiram a meta nas avaliações do 4º/5º ano, o balanço do 8º/9º é bem diferente. No último caso são sete municípios que atingiram a meta e oito que ficaram com nota abaixo do esperado.

Nas avaliações do 4º/5º ano, Peritiba é o município que obteve a nota mais alta, com 7.4, enquanto a meta seria 5.4. As notas de Arvoredo (6.0) e Paial (6.6) ficaram abaixo da meta. O desafio do primeiro era chegar a 6.2 e do segundo a 6.7.

Os números do 8º/9º mostram que Alto Bela Vista e Ipira são os que tiveram a melhor nota, com 6.4. Os índices de Arvoredo, Concórdia, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Paial e Seara ficaram abaixo da meta. Arabutã não teve o Ideb 2017 divulgado e Alto Bela Vista, Ipira, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco e Xavantina ultrapassaram a meta.

Saiba o que é o Ideb

O Ideb é uma ferramenta do Ministério da Educação para avaliar o ensino brasileiro. Ele é calculado a cada dois anos com base no fluxo escolar (taxa de aprovação, reprovação e abandono) e o desempenho de estudantes em português e matemática. Os dados levam em conta todas as redes de ensino.