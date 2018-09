Tomou posse nesta segunda-feira, 3 de setembro, o novo secretário de saúde, Pedro Ângelo Sperandio. O ato ocorreu no gabinete do prefeito e foi conduzido pelo vice-prefeito, Edilson Massocco. O responsável pela pasta reiterou seu compromisso em dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos na secretaria, inicialmente tomando conhecimento das ações já realizadas.



O desafio é prosseguir com as melhorias já promovidas na área da saúde no município. Os mutirões já realizados e o novo mutirão de consultas oftalmológicas, que pretende zerar fila de espera para uma consulta ao oftalmologista, são alguns exemplos das ações que a gestão municipal vem conduzindo para alcançar a excelência no atendimento da saúde em Concórdia.



O secretário assume o cargo deixado por Sidinei Schimitd no mês passado. Durante a transição Grace Simioni Menegat havia assumido interinamente. A indicação de Pedro foi do partido da base governista, o PSB. Estiveram presentes na posse secretários e demais membros da gestão municipal, além de convidados e representantes do PSB.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)