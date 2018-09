Em três dias, o nono mês do ano teve 107mm de chuva. Volume é maior que o registrado em todo o período de seis meses.

Mesmo estando apenas no início, o mês de setembro já é o terceiro mais chuvoso nos últimos neste ano de 2018, em Concórdia. Conforme dados da Estação Climatológica da Embrapa Suínos e Aves, desde o dia primeiro já caíram 107 milímetros em Concórdia, volume muito superior em comparação ao registrado em seis meses desse ano.



De acordo com os dados, foram 49mm no dia primeiro, 42 no dia dois e 16 até a manhã desta seguda-feira, dia três.



Com isso, setembro, por enquanto, fica atrás de março, que registrou 174mm nos 31 dias e janeiro, com 209mm durante todo o período.