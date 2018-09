O corpo do empresário Aristeu Pimentel está sendo velado na Igreja de São José, interior de Concórdia e será sepultado às 17h no cemitério da comunidade. Ele morreu na noite de domingo, dia 2, em um acidente na BR-153, próximo a Vila Jacob Biezus. A caminhonete que ele dirigia saiu da pista e bateu em uma árvore.

A esposa do empresário, Erotilde Maria Pimentel, estava no carro e teve ferimentos. Ela foi atendida pelos Bombeiros Voluntários e equipes do Samu e conduzida ao Hospital São Francisco. Na manhã desta segunda-feira ela foi liberada pelos médicos para acompanhar o velório.