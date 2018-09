Mesmo com chuva o fim de semana foi de muito trabalho por parte da montadora oficial da FEMIX 2018 e dos expositores que iniciaram a organização interna dos estandes.

Faltando menos de três dias para a abertura oficial o coordenador geral, Heldemar Maciel, diz que tudo vem ocorrendo dentro do cronograma previsto. “Nem o tempo de chuva parou as atividades do sábado e domingo, movimentação foi intensa dentro e fora dos espaços. Mesmo com as estruturas já erguidas é preciso intensificar os ajustes para iniciarmos quarta-feira, dia 5, com tudo bem bonito e alinhado em todos os setores”.

Toda a estrutura metálica e de lona do Pavilhão da Construção Civil e da Praça de Alimentação e Palco Alternativo estão erguidas, agora os expositores já estão trabalhando nas suas barracas de alimentação. “A cada edição melhoramos as estruturas, em 2018 devido a demanda e novos setores precisamos de ajustes”, enfatiza o coordenador.

Em relação a segurança além do efetivo reforçado da Polícia Militar destaque para a instalação das 16 câmeras de monitoramento espalhadas pelo parque pela empresa Inviosat e instalação de internet para todos os expositores através da MHNET Telecom.

A Feira de Grandes Negócios acontece de 5 a 9 de setembro no Parque de Exposições em Concórdia com entrada gratuita. Acompanhe a nossa página no Facebook @femixconcordia e todas as informações neste site Link – FEMIX.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)