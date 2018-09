O motorista de um caminhão, com placas de Seara, sobreviveu por milagre a um grave acidente na noite deste domingo, 02, na BR-282, proximidades do CPJ, em Joaçaba. A cabine do caminhão literalmente “abraçou” uma árvore e ficou completamente destruída. O motorista se salvou por apenas alguns centímetros.

Eram 20:10h quando uma equipe do Samu foi acionada para atender a ocorrência, mas chegando no local os socorristas viram que era necessário retirar o motorista que estava preso nas ferragens. Os bombeiros foram acionados e tiveram muito trabalho para resgatar a vítima. O motorista estava com as duas pernas presas aos destroços que sobraram da cabine, havia ainda o perigo da árvore não aguentar o peso do caminhão, por isso um guincho foi solicitado para estabilizar o tronco.

Foi aproximadamente uma hora de trabalho da equipe dos bombeiros para desencarcerar a vítima, que ficou consciente todo o tempo. Os bombeiros usaram ferramentas de corte para retirar parte da cabine e ferramentas hidráulicas para afastar o painel do veículo e conseguir liberar as pernas do motorista. Quando o homem foi retirado o sentimento era de muito alívio, misturado com a perplexidade pelo fato de ele não ter ferimentos aparentes.

“É impressionante que este motorista tenha sobrevivido a esta colisão, por que, de fato, a cabeça dele passou muito próximo da árvore. Graças a Deus e ao trabalho das guarnições nós conseguimos mandá-lo com vida ao hospital e esperamos que consiga se recompor para seguir normalmente a sua vida”. Disse o tenente Lazarin, do Corpo de Bombeiros de Joaçaba.

A vítima foi identificada como Evaldo Groders, de 36 anos. A equipe do Samu fez uma avaliação no local antes de transporta o homem para o hospital e a princípio havia apenas a suspeita de uma fratura no tornozelo direito.

Segundo testemunhas, o motorista teria dito que o acidente pode ter acontecido devido a um problema mecânico do caminhão, pois a direção não teria mais obedecido seu comando.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal prestaram apoio na ocorrência.

Fonte: Eder Luiz