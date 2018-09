A Polícia Rodoviária Federal abordou um motorista na noite deste domingo, dia 2, na BR-153 em Concórdia e constatou que o caminhão que ele conduzia tinha registro de furto.

O veículo é uma Scania com placas do Rio Verde. De acordo com informações da PRF, ao verificar a documentação, a guarnição constatou que a placa do "cavalo", era de um caminhão que foi incendiado em 2015.

O proprietário estaria usando a documentação do veículo queimado no caminhão furtado. Ele alterou dados e remarcou o chassi, para rodar.