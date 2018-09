Colisão envolveu um caminhão e um carro de passeio na Região do Rio do Mato

Um acidente que aconteceu na noite deste domingo, dia 2, deixou duas pessoas mortas e outra com ferimentos na BR-153, na região do Rio do Mato, Irani. A colisão aconteceu por volta das 20:15h, entre um caminhão e um Ford Eco Esporte.

De acordo com as informações apuradas, chovia no momento do acidente. Os Bombeiros Voluntários de Irani atenderam as vítimas. As três pessoas estavam no carro de passeio.

Uma pessoa morreu no local e as outras duas foram encaminhadas ao Pronto Atendimento de Irani. Uma estava estável e outra em estado crítico. Esta acabou morrendo depois.