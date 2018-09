O motorista de uma Toyota Hilux SW4, placas de Concórdia, morreu no início da noite deste domingo, dia 2 de setembro, em um acidente que aconteceu por volta das 19:40h na BR-153, próximo a Vila Jacob Biezus em Concórdia. Trata-se de Aristeu Pimentel, 57 anos, empresário do ramo de guinchos em Concórdia. Ele perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu em uma árvore. Uma mulher também estava na caminhonete. Ela teve ferimentos de média gravidade e foi conduzida ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco.

De acordo com informações apuradas no local, a caminhonete trafegava no sentido RS, SC, quando o condutor perdeu o controle. A pista estava molhada em função da chuva.

Equipes dos Bombeiros Voluntários de Concórdia e do SAMU prestaram o atendimento. De acordo com informações dos bombeiros, o motorista apresentava várias fraturas pelo corpo e uma pancada na cabeça. É possível que tenha sofrido traumatismo craniano, segundo um dos integrantes da guarnição.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para levantar informações sobre o acidente e sinalizar o trânsito.