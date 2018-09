Partidas aconteceram no último sábado, dia primeiro, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.

Galo vence no sub-15 e empata no sub-17 pelo Catarinense

Neste sábado (01) as equipes sub-15 e sub-17 do galo enfrentaram as equipes do Hercílio Luz no Estádio Domingos Machado de Lima, e a equipe infantil (sub-15) venceu por 2 a 1, já o sub-17 empatou em 1 a 1.

Com muita chuva na tarde deste sábado as equipes entraram em campo em busca da vitória, na categoria infantil (sub-15) a primeira etapa foi de poucas finalizações, diferente da etapa complementar onde as equipes balançaram as redes, Richardson marcou duas vezes para o galo e decretou a vitória por 2 a 1.

No juvenil (sub-17) a partida foi de grande intensidade e também decidida na etapa complementar, Eduardo abriu o placar para o galo antes dos 30 minutos,mas nos últimos minutos a equipe concordiense acabou sofrendo o gol de empate terminando assim a partida com placar de 1 a 1.

As equipes concordienses retornam aos treinos já na segunda-feira (03) e iniciam a preparação para os confrontos contra as equipes de Busque na próxima sexta-feira (07) no CT do Brusque a partir das 13h30min (sub-15) e 15h15min (sub-17).

(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)