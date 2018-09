Um casal de idosos levou um susto no início da tarde deste domingo, dia 2, no Bairro Santo Marcon em Irani. Problemas na instalação elétrica do imóvel causaram um princípio de incêndio. Ninguém ficou ferido e não houve prejuízos.

De acordo com informações dos bombeiros voluntários, que atenderam a ocorrência, o dono do imóvel, Severino Bernardi, de 80 anos, ouviu um barulho e percebeu a fumaça na casa. Ele desligou a chave de energia e acionou os bombeiros.

A guarnição foi ao local e constatou que parte da instalação elétrica havia sofrido um aquecimento e isso teria gerado a fumaça e o barulho no forro. Já não havia fogo, mas os bombeiros fizeram uma avaliação para garantir que não existia mais perigo de incêndio.

Os idosos ficaram assustados e apresentavam alteração na pressão. Eles foram levados ao Pronto Atendimento de Irani para avaliação médica.

