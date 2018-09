A van ficou sobre a pista. Apenas uma pessoa foi conduzida ao Hospital / Fotos: Motoristas via Whatsapp

Uma ambulância tombou na BR-282, em Vargem Bonita, nas proximidades do antigo posto da PRF. O acidente aconteceu por volta das 14:50h deste domingo, dia 2. As informações iniciais dão conta que a ambulância pertence a Secretaria de Saúde do município de Abelardo Luz.

Ainda não se sabe ao certo o número de pessoa que estavam no veículo. A maioria das vítimas sofreu ferimentos leves e apenas uma teria sido levada ao Hospital Universitário Santa Terezinha, de Joaçaba. Equipes do Corpo de Bombeiros de Catanduvas atenderam a ocorrência.

Informações: Eder Luiz