Um HB20, com placas de Joaçaba, saiu da pista e tombou na manhã deste domingo, dia 2, no Km 476 da BR-282, entre Irani e Vargem Bonita, próximo ao antigo posto da PRF. O acidente aconteceu por volta das 10:45h. Um homem de 30 anos sofreu ferimentos na cabeça e um rapaz de 18, possível fratura no ombro direito.

Os bombeiros voluntários de Irani foram acionados e prestaram o atendimento aos dois ocupantes do carro. Quando a guarnição chegou ao local, ambos já estavam fora do veículo. Eles foram levados ao Pronto Atendimento de Irani para avaliação médica.

O carro parou ao lado da pista, ao bater em árvores. As causas do acidente ainda serão apuradas.