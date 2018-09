Um Audi com placas de Concórdia capotou na tarde deste domingo, dia 2, no Contorno Viário Norte, próximo ao trevo de acesso ao Bairro dos Estados. O acidente aconteceu por volta das 14h. O motorista estava sozinho e teve ferimentos leves.

De acordo com as informações apuradas no local, o carro trafegava no sentido Contorno/bairro dos Estados. O motorista teria perdido o controle, quando um veículo que fazia o sentido contrário invadiu parte da pista do Audi em uma curva. O condutor “jogou” para a direita, caiu na sarjeta, bateu no barranco e capotou na pista.

Os bombeiros voluntários foram acionados e prestaram atendimento ao motorista no local. Ele foi conduzido ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco para avaliação médica.