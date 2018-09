Um GM/Corsa saiu da pista e caiu em uma ribanceira na SC-390, na curva próxima a Madeireira Grando em Concórdia. O acidente aconteceu por volta das 19:20h e de acordo com o bombeiros, o veículo desceu mais de 15 metros. O carro parou dentro de uma sanga. Quatro pessoas estavam no automóvel.

Uma mulher que mora ao lado da curva contou ao Jornalismo da Aliança, que ouviu o barulho e saiu de casa para ver. O veículo trafegava no sentido Nova Brasília, Concórdia. Ela relatou que dois homens, uma mulher e uma criança saíram do carro caminhando. Os homens reclamavam de dores.

Os bombeiros voluntários e equipes do SAMU estiveram no local, fizeram buscas no veículo e nas proximidades. A mulher e a criança foram vistas embarcando em uma Eco Esporte, já no distrito de Nova Brasília. O motorista dessa Eco se evadiu ao avistar as viaturas.

Já os dois homens foram encontrados às margens da SC-390, poucos metros do local do acidente. Ambos receberam atendimento e um foi conduzido ao Hospital São Francisco pelo SAMU, com suspeita de fratura em um dos joelhos. Eles apresentavam sinais de embriaguez

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para fazer o levantamento de informações sobre o acidente. Populares auxiliaram na sinalização do trânsito.

Um motociclista também perdeu o controle nesta curva e caiu com a moto na ribanceira, meses atrás. Ele teve ferimentos, mas foi resgatado com vida pelos bombeiros.