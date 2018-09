Vizinhos conseguiram combater um incêndio em uma casa que fica no Bairro Santo Antônio em Irani, na tarde deste sábado, dia 1º. Os bombeiros voluntários foram acionados, mas ao chegarem no local, os moradores já haviam controlado as chamas, utilizando uma mangueira.

De acordo com as informações repassadas pelos bombeiros, o fogo teria iniciado em fios de energia elétrica no forro da casa. Ao perceber as chamas, a vizinhança se mobilizou e agiu rápido.

A guarnição fez a avaliação no local para garantir que o fogo estava totalmente combatido e também repassou orientações aos moradores.