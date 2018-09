Uma árvore caiu sobre a rede de energia elétrica na Rua Victor Sopelsa, no acesso à UnC neste sábado dia dia 1 º . Uma equipe da Celesc foi acionada no início da tarde para fazer a retirada. Com o peso, além de danificar fios, o poste teve uma parte quebrada.

O trânsito ficou em meia pista até os servidores da Celesc trabalhavam. Residências das proximidades ficaram sem energia durante o serviço. A Polícia Militar também esteve no local para orientar motoristas que transitavam pela via.